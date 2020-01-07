التعاون يُجدد عقد البرازيلي نيلدو

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي نيلدو بيترولينا، رسميًّا، اليوم الثلاثاء، لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر.

وأوضح نادي التعاون، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الإدارة أنهت إجراءات التجديد مع البرازيلي نيلدو بحضور علي الشايعي نائب رئيس مجلس الإدارة، واللاعب ووكيل أعماله.

وتسعى إدارة نادي التعاون لتجديد عقود اللاعبين المميزين وضم صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ لتحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة من 13 مباراة.

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