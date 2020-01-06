التعاون يُجدد عقد كاسيو أنجوس

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون عن تجديد عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي كاسيو أنجوس، لمدة موسم رياضي واحد.

وأوضح نادي التعاون، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن الإدارة أنهت رسميًّا إجراءات تجديد عقد كاسيو أنجوس لمدة موسم مع أفضلية لموسم إضافي، بحضور نائب الرئيس علي الشايعي والحارس البرازيلي ووكيل أعماله.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة.

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