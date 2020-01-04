التعاون يُنهي الشوط الأول أمام النصر متقدمًا برأسية تاوامبا

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي التعاون الشوط الأول أمام النصر متقدمًا بهدف دون رد، سجله اللاعب الكاميروني تاوامبا في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

وسجل تاوامبا الهدف برأسه في الدقيقة الثامنة عشرة بطريقة جميلة.

وتُقام مباراة النصر والتعاون على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وكان التعاون تُوج بلقب كأس الملك بالموسم الماضي على حساب الاتحاد، بينما تُوج النصر بلقب الدوري بفارق نقطة عن نادي الهلال.

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