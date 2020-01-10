التكافؤ شعار مباريات النصر ضد الاتحاد في الرياض

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة النصر ضد الاتحاد المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في إطار مواجهات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

النصر ضد الاتحاد

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية لنتائج آخر 10 مباريات لفريق النصر ضد الاتحاد في الرياض بجميع البطولات، قبل مواجهتهما المرتقبة اليوم.

وشهدت مباريات النصر ضد الاتحاد الأخيرة في الرياض تكافئًا في النتائج بين الفريقين، حيث فاز كل منهما في 4 مواجهات، وانتهت مباراتين بالتعادل، ونجح العميد في تسجيل 15 هدفًا، واهتزت شباكه بـ16 هدفًا.

وجاءت نتائج النصر ضد الاتحاد في آخر 10 مباريات بالعاصمة الرياض، حيث تعادلا إيجابيًا في مايو 2011، ثم فاز العميد بنتيجة 3/1 و1/1 في ديسمبر 2011 وأغسطس 2013، قبل أن يفوز العالمي بثلاثة أهداف لهدف في مارس 2014.

وواصل العالمي تفوقه في مباريات النصر ضد الاتحاد بالرياض وحقق انتصارين متتاليين بنتيجة 2/1 و3/1 في أكتوبر 2014 وديسمبر 2015، قبل أن يفوز العميد بهدف نظيف في مارس 2017، وتعادلا إيجابيًا في أبريل 2017.

وفاز النصر بهدف دون رد في نوفمبر 2017، قبل أن يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أبريل 2019.

تابعنا على تواصل معنا على