التمبكتي رجل مباراة السعودية وأوزبكستان

المواطن - محمد سمعه

تُوج المدافع حسان التمبكتي، لاعب المنتخب السعودي الأولمبي، بجائزة رجل مباراة السعودية وأوزبكستان، التي أُقيمت اليوم الأربعاء بنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر “تويتر” أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر اختيار التمبكتي رجلًا مباراة المنتخب السعودي ضد أوزبكستان، بعد أن ساهم بشكل كبير في فوز الأخضر بهدف دون رد مع بقية زملائه.

من ناحية أخرى، ردت الجماهير السعودية ردودًا مفاجئة، وذلك تعقيبًا على تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وطالبت فئات عريضة من الجماهير، المدرب سعد الشهري بعدم ضم أي لاعب هلالي فوق الـ23 عامًا لتشكيلة المنتخب السعودي الأولمبي، قائلين بأن عدم تواجد عناصر هلالية ساهم في عبور الأخضر إلى الأولمبياد.

وتنص القوانين على أنه يُسمح للمنتخب الأولمبي المتأهل للأولمبياد اختيار 3 لاعبين فوق سن الـ23 عامًا للمشاركة مع المنتخب في المحفل الدولي.

بينما قالت فئات أخرى: إن انضمام بعض النجوم مثل سالم الدوسري وسلمان الفرج ومحمد البريك من الهلال، إضافة إلى اللاعب عبدالفتاح عسيري من الأهلي وفهد المولد من الاتحاد سيساهم بشكل كبير في تألق الأخضر الأولمبي في الأولمبياد.

وسخر البعض بسبب عدم وجود لاعب قوي في المنتخب السعودي الأول لينضم إلى الأولمبي، فاتجه البعض إلى القول بأنه يجب الاستعانة بـ3 عناصر أجنبية مع شباب الأخضر الأولمبي.

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