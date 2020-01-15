التواصل الحكومي يطلق دليل التطبيقات الحكومية
للتعريف بأكثر من 70 تطبيقًا ذكيًّا

التواصل الحكومي يطلق دليل التطبيقات الحكومية

2020/01/16
الساعة 1:56 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أطلق مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام “دليل التطبيقات الحكومية”؛ بهدف التعريف بأكثر من 70 تطبيقًا ذكيًّا للخدمات، وتوفيرها في دليل واحد، لتسهيل خدمة المستفيدين.

وأعلن مركز التواصل الحكومي “يتوفر في الدليل الرمز الذي يساعد المستخدم على تنزيل التطبيق مباشرة إلى جهازه والاستفادة من خدمات التطبيقات الحكومية”.

وأضاف أن هذا الإصدار الأول للدليل، وسيتم تحديثه دوريًّا، كإحدى ثمرات البرنامج الإعلامي الموحد (Grid) في مركز التواصل الحكومي.

وأوضح المشرف العام على وكالة التواصل المتحدث الرسمي لـ”الإعلام”، الدكتور عبدالله المغلوث، أن الدليل يساعد على سرعة استخدام الخدمات التقنية المتوفرة لدى الجهات الحكومية، ويعكس حجم التقدم التقني للحكومة الإلكترونية في المملكة.

ويمكن تحميل الدليل من خلال الرابط التالي (هنا).

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