الثلوج القطبية .. وجهة سياحية لأهالي تبوك

المواطن - واس

تشهد الأجزاء الشمالية من منطقة تبوك منذ فجر اليوم موجة قطبية أدت لتساقط كميات من الثلوج غطت معظم فياضها البرية والجبلية،واكتست عدد من المراكز التابعة لمحافظة حقل ” جبل اللوز والظهر علقان ” الرداء الأبيض في مشهد اعتادته المنطقة كل عام .

وتشكل المناطق التي زادها الثلج جمالا على جمالها الطبيعي وجهة سياحية لأهالي تبوك وزائريها ممن قدموا من مختلف المناطق لرصد الثلوج، والاستمتاع بجمال تلك الوجهات وروعتها والثلج يغطي مرتفعاتها والسهول، مستبشرين بتلك المناظر ومتناقلين صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

وقال فهد العتيبي القادم من المدينة المنورة :” جميل جدًا أن يتساقط الثلج في مثل هذه المواقع ، والأجمل أنها هذه المرة الأولى بالنسبة لي التي أشاهد فيها الثلج أمامي، فطالما رأيته عبر شاشات التلفزة وحلمت أن أعيش هذه اللحظات ، والآن اعيشها وأسرتي اليوم على أرض الواقع.

وشارك منيف الجهني القادم من جدة ” العتيبي” رأيه حول هذا الجمال قائلاً : هذه الأجواء توافقت مع إجازة منتصف العام ومكنتني وأسرتي من المكوث في منطقة تبوك طوال أيام الإجازة لانتظار تساقط الثلوج التي كانت التوقعات تزداد يوما بعد يوم وتشير إلى قربها عبر منخفض جوي هو الأجمل طوال فترات العام ” ،واصفاً تبوك بالرافد الفاعل للسياحة في المملكة.

من جهة أخرى كثفت العديد من الجهات الحكومية في منطقة تبوك على امتداد الطرق المؤدية لمواقع تساقط الثلوج من تمركزها مجهزة بآلياتها المختلفة لمواجهة أي خطر قد يحدث – لاقدر الله – نتيجة الكثافة الحركية من قبل الأهالي والزوار الذين توافدوا منذ ساعات الفجر الأولى إلى تلك المواقع، حيث أعدت خطة شاملة للطوارئ، بناءً على توجيهات سمو أمير المنطقة رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة ، الذي وجه بأخذ الاستعدادات والتدابير اللازمة خلال هذه الأجواء .

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