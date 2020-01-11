الجانرز يُخيب آمال عشاقه بلقاء كريستال بالاس ضد آرسنال

المواطن - محمد سمعه

خيّب نادي آرسنال آمال عشاقه في مباراة كريستال بالاس ضد آرسنال، التي أُقيمت اليوم بالجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي، وذلك بعد التعادل بهدف لكل فريق.

وبدأ الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس ضد آرسنال، بتألق هجومي كبير من قبل الجانرز الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الجابوني بيير أوباميانج في الدقيقة الثانية عشرة من عمر الشوط الأول.

ومع مرور دقائق الشوط الأول، حاول الجانرز إضافة الهدف الثاني في مباراة كريستال بالاس ضد آرسنال ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس ضد آرسنال بتقدم الجانرز بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة كريستال بالاس ضد آرسنال، تراجع أداء الجانرز مما أعطى الفرصة لفريق كريستال بالاس للبحث عن إدراك هدف التعادل.

كريستال بالاس يُباغت آرسنال:

ونجح الغاني جوردان أيوا في إحراز هدف التعادل لـ كريستال بالاس ضد آرسنال عند حلول الدقيقة الرابعة والخمسين.

ووسط محاولات من الجانرز لتسجيل الهدف الثاني بـ مباراة كريستال بالاس ضد آرسنال، حافظ كريستال بالاس على النتيجة ذاتها لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

بالطبع نتيجة التعادل في مباراة كريستال بالاس ضد آرسنال، خيبت آمال جماهير آرسنال التي رغبت في تحقيق الفوز؛ وذلك من أجل تحسين مركز النادي اللندني في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.

مركز سيئ للجانرز:

وبعد نهاية مباراة كريستال بالاس ضد آرسنال، أصبح رصيد الجانرز 28 نقطة بالمركز العاشر، بينما أصبح رصيد كريستال بالاس 29 نقطة في المركز التاسع.

وكانت مباراة كريستال بالاس ضد آرسنال أُقيمت على ملعب سيلهرست بارك معقل نادي كريستال بالاس في العاصمة البريطانية لندن.

وقبل إقامة مباراة كريستال بالاس ضد آرسنال، كان الآرسنال تمكن من الفوز على مانشستر يونايتد بثنائية دون رد في ملعب الإمارات.

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