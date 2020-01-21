الجبير أمام البرلمان الأوروبي: إيران هي الدولة الأكبر الراعية للإرهاب
أكد أن ميليشيا الحوثي أطلقت 300 صاروخ على المملكة

الجبير أمام البرلمان الأوروبي: إيران هي الدولة الأكبر الراعية للإرهاب

2020/01/21
الساعة 8:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ارتكبت جرائم بحق الشعب اليمني، كما أطلقت 300 صاروخ و100 مسيرة على المملكة.

وأضاف الجبير، خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي، أن المملكة تواصل العمل على مكافحة الإرهاب للقضاء عليه، متمنيًا أن تغير قطر سلوكها ودعمها للإرهاب.

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية أن المملكة قدمت 14 مليار دولار لتنمية اليمن، وأن السعودية لم تبدأ الحرب في اليمن، بل إن الحوثي من قام بذلك.

وشدد الجبير على أن إيران هي الدولة الأكبر التي ترعى الإرهاب.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • للمرة الثانية.. برلماني إيراني يعلن عن جائزة لقتل ترامب
    •
  • إيران تكشف طراز الصاروخين اللذين أسقطا الطائرة الأوكرانية
    •
  • تفاصيل جديدة عن إسقاط الطائرة الأوكرانية
    •
  • إيران تتراجع: لن نسلم الصندق الأسود لطائرة أوكرانيا
    •

    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :