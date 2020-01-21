الجبير للبرلمان الأوروبي: توقفوا عن انتقادنا فلسنا جمهورية الموز
قال: نحن دولة ذات سيادة لا نقبل أن تحاضروا علينا

الجبير للبرلمان الأوروبي: توقفوا عن انتقادنا فلسنا جمهورية الموز

2020/01/21
الساعة 9:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن علاقة المملكة مع تركيا قائمة، ولكن الرياض تتحفظ على تدخلاتها في المنطقة.

وأضاف الجبير موجهًا كلمته إلى البرلمان الأوروبي، مساء اليوم الثلاثاء: نحن دولة ذات سيادة لا نقبل أن تحاضروا علينا؛ فمعلوماتكم حول السعودية مبنية على الشائعات، فالسعودية لا تحكم بالإعدام على من هم دون 18 سنة.

وتابع الجبير: توقفوا عن انتقاد قضائنا لسنا دولة من دول جمهوريات الموز؛ فنحن نلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف والإرهاب، ولا نسمح بنشر الكراهية ونلاحق كل من يقوم بذلك.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • الجبير أمام البرلمان الأوروبي: إيران هي الدولة الأكبر الراعية للإرهاب
    •
  • البرلمان الأوروبي: تركيا تنتهك القرارات الدولية وقوانين البحار
    •
  • البرلمان الأوروبي يعلق مفاوضات انضمام تركيا.. وينتقد سياسات أنقرة
    •
  • مسؤولة بالبرلمان الأوروبي: جهود المملكة عامل استقرار المنطقة والعالم
    •

    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :