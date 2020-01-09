الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيسي النواب والشيوخ بالتشيك
خلال زيارته الرسمية لجمهورية التشيك

الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيسي النواب والشيوخ بالتشيك

2020/01/10
الساعة 12:08 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية التشيك، رئيس مجلس النواب التشيكي راديك فوندراتشك.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية التشيك، رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ياروسلاف كوبيرا.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المشترك، وبحث المستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية.

فيما استقبل “الجبير” في مقر إقامته في العاصمة براغ وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية التشيك، رئيس الغرفة الاقتصادية التشيكية فلاديمير دلوهي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.

 

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