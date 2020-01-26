الجمارك لـ”المواطن”: الإيرادات الجمركية بلغت نحو 24 مليارًا في 2019

المواطن - شرف الروقي

نظمت الهيئة العامة للجمارك مساء اليوم الأحد ملتقى بمناسبة اليوم العالمي للجمارك في مقرها بالرياض، وذلك بحضور محافظ الجمارك أحمد الحقباني، ومسؤولي الهيئة ومشاركين من قطاع الأعمال.

وقال الحقباني إن منظمة الجمارك العالمية تركز في جمارك الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات، من خلال دعم وتحفيز الأنشطة التجارية، وتقليل وقت نقل البضائع عبر الحدود.

وأكد الحقباني أن الجمارك السعودية تقود خلال هذه المرحلة مبادرات وبرامج لتحقيق ما يدعو إليه شعار ومضمون اليوم العالمي للجمارك هذا العام، مشيرًا لمواصلة الجمارك عملها عبر استراتيجية التحول، بما يعزز مستهدفات رؤية المملكة.

وذكر نائب محافظ الجمارك سليمان التويجري أن الجمارك السعودية عضو من 183 دولة أعضاء في منظمة الجمارك العالمية، وأيضًا عضو في لجنة السياسة وهي أهم لجان المنظمة، وهي اللجنة التي تضع السياسات.

وبين التويجري لـ “المواطن” أن هناك ربطًا آليًا تقنيًا بين الجمارك والهيئة العامة للزكاة والدخل لتحصيلها من البضائع الواردة، كما أن تحصيل المخالفات الجمركية يتم بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وكشف التويجري أن إيرادات الجمارك خلال العام الماضي بلغت نحو 24 مليارًا، مبينًا أن محاضر الضبط وصلت لـ 29 ألف محضر للبضائع المخالفة، وتم إنهاء إجراءات 4 ملايين شاحنة وسيارة خلال العام الماضي، فيما تجاوزت بيانات الاستيراد 3 ملايين بيان.

وقال التويجري لوسائل الإعلام إنه خلال الأسبوع الماضي سمح للشخص بإدخال 100 علبة من السجائر”10 كروز” ما لم تكن معدة للتجارة، بحيث لا يتردد كثيرًا على المنفذ، مشيرًا أن هذا القرار صدر خلال الأسبوع الماضي بالاتفاق بين الجهات المختصة.

وأضاف: أهم الإصلاحات الحديثة هي تقليص عدد المستندات اللازمة للفسح، من 12 مستندًا إلى مستندين فقط، واختصار فترة الفسح وبقاء البضائع من 10 أيام إلى أقل من 24 ساعة.

وتضمن الملتقى تقديم أوراق عمل توضح دور الجمارك السعودية، في تطبيق ما يدعو إليه شعار اليوم العالمي للجمارك، والذي أقرته منظمة الجمارك العالمية، “الجمارك تعزز الاستدامة للناس، والرخاء للكوكبة”.

كما شهد الحفل تكريم العديد من شركاء العمل الجمركي من الجهات الحكومية، وعدد من منسوبي الجهات الحكومية، ومجموعة من منسوبي الجمارك.

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