الجماهير بعد تأهل الأخضر: فالكم الأولمبياد

المواطن-مروة نبيل

تألق المنتخب السعودي في منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، ونجح في التأهل إلى منافسات الدور التالي كمتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط.

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره السوري اليوم على ملعب تاماسات في بانكوك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وفاز الأخضر الأولمبي بهدف دون رد سجله فراس البريكان.

ونال أداء الأخضر إشادة كبيرة من النقاد الرياضيين والجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وتمنوا مواصلة تألقه خلال الفترة المقبلة، من أجل التأهل إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وقال الإعلامي وليد الفراج عبر حسابه على “تويتر”: “ألف مبروك عبور الأخضر الأولمبي إلى ربع نهائي كاس آسيا الأولمبية بعد فوزه اليوم على سوريا بهدف الموهوب فراس البريكان”.

وتابع الفراج تغريدته قائلًا: “والتهنئة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وللعزيز ياسر المسحل واتحاد كرة القدم وعقبال دور الأربعة بإذن الله”.

وكتب الإعلامي خالد الشنيف: “ألف مبروك لمنتخبنا الأولمبي التأهل لدور ٨.. وفالنا طوكيو بحول الله”، وقال الإعلامي عبدالله بن زنان: “ألف مبروك لمنتخبنا الشاب تأهله للدور التالي في بطولة آسيا تحت ٢٣ سنة شكرًا أبطالنا ما قصرتم فالكم التأهل للأولمبياد عاشت بلادي”.

وأضاف الإعلامي بسام اللحياني: “الحمد لله ألف مبروك لمنتخبنا الوطني لاعبين وجهاز فني وإداري 7 نقاط وصدارة مجموعة.. أمامنا خطوات ليست صعبة لخطف أحد المراكز الثلاثة الأولى للتأهل لـ أولمبياد طوكيو وقادرين على تجاوزها بإذن الله متى ما كان التركيز في القادم عاليًا لدى اللاعبين الذين ننتظر منهم الكثير”.

وعلق فارس الفزي قائلًا: “سعد الشهري.. مدرب وطني ذكي استطاع بطريقته المتوازنة العبور بالصقور من المجموعة الأقوى كمتصدر لها.. يستحق الدعم والإشادة به وليس كما نشاهده من البعض”، وتابع فواز الشلوي: ” هدف عالمي من البريكان وكعب الأخضر عالي يا آسيا”.

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