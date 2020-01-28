الجماهير تتفاعل مع الدوري السعودي بـ72 مليون تغريدة

اختتمت منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020، يوم السبت الماضي، وسط إثارة وإقبال جماهيري كبيرين.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات الدور الأول في صدارة الترتيب بـ33 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال الوصيف، ثم الأهلي برصيد 29 نقطة، يليه الوحدة بـ27 نقطة.

وتفاعلت الجماهير سواء في السعودية أو خارجها عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع مباريات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأخبار الفرق واللاعبين.

وتجاوزت عدد التغريدات حول الدوري السعودي حاجز الـ72 مليون تغريدة في الدور الأول، الأمر الذي يُظهر بوضوح الشغف والاهتمام الجماهيري المتصاعد بالدوري السعودي للمحترفين.

وقام تويتر برصد أبرز الأحداث التي شهدتها المنصة خلال الدور الأول عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والوسوم وتحليلها، وجاء ترتيب الأندية الأكثر ذكرًا كالتالي؛ الهلال، النصر، الأهلي، الشباب والاتحاد.

وجاء ترتيب اللاعبين الأكثر ذكرًا كالتالي؛ بافيتيمبي غوميز، نجم الأهلي عمر السومة، ثم ثلاثي الهلال سلمان الفرج، محمد الشلهوب وسالم الدوسري، وتُعد الدول التي شهدت أعلى قدر من المحادثات، السعودية، أمريكا، الكويت والإمارات.

المباريات الأكثر تفاعلًا:

وتُعد المباريات التي شهدت أكبر قدر من التغريدات وأبرز اللحظات فيها، الفتح والنصر، يوم 30 أغسطس، عند تسجيل فراس البريكان هدفًا، ثم مواجهة الهلال والاتحاد، في 21 سبتمبر، حينما أحرز نجم الزعيم كارلوس إدواردو هدفًا، والبطاقة الحمراء التي نالها نجم العميد عبدالله المالكي.

واحتلت مباراة الهلال والنصر التي أُقيمت يوم 27 أكتوبر، المركز الثالث ويُعد تسجيل إدواردو اللحظة التي شهدت أكبر محادثات، ثم مباراة النصر والعدالة، يوم 19 ديسمبر، عندما هز نور الدين أمرابط الشباك، ومواجهة الهلال والعدالة، 7 يناير، عندما أحرز غوميز هدفًا في الدقيقة 70.

أكثر التغريدات تفاعلًا:

ومن أكثر التغريدات تفاعلًا، فيديو نشره نادي الهلال بمناسبة تعاقده مع الكولومبي جوستافو كويلار مرفق بتعليق “توقيع جديد” بالإسبانية وحصل على أكثر من مليون مشاهدة، يليه الفيديو الذي نشره الزعيم أيضًا بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 3/ 1، وحصل على قرابة النصف مليون مشاهدة.

ونشر نجم الهلال السابق سامي الجابر فيديو وحصل على 2 مليون مشاهدة، وتواجد في القائمة تغريدة من مشجع لنادي النصر بمناسبة فوز المغربي عبدالرزاق حمد الله بجائزة أفضل لاعب عربي في حفل جوائز غلوب سوكر 2019، بجانب تغريدة الأهلي حول تعاقده مع الجزائري يوسف بلايلي، قادمًا من الترجي التونسي.

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