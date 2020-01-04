الجماهير تتوافد على ملعب الجوهرة

المواطن - محمد سمعه

توافدت جماهير ناديي النصر والتعاون بشكل مكثف على ملعب الجوهرة المشعة في جدة؛ وذلك لحضور مباراة كأس السوبر السعودي بين الفريقين، التي تنطلق في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

ومن المقرر انطلاق مباراة النصر التعاون في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة، حيث يتنافس النصر والتعاون على نيل اللقب الأول لهما في بطولة السوبر.

ويملك النصر قيمة تسويقية أكبر من نادي التعاون تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الفريق الأول لكرة القدم بـ التعاون.

ووفقًا لـ GOAL فإن القيمة التسويقية للنجم البرازيلي جوليانو لاعب النصر تساوي فقط قيمة الفريق الأول بنادي التعاون.

جدير بالذكر أن المجموع الكلي لقيمة لاعبي النصر يصل إلى 243 مليون ريال، بينما تصل القيمة التسويقية للاعبي فريق التعاون إلى 62 مليون ريال.

وكان النصر تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي بفارق نقطة عن نادي الهلال، بينما فاز التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الماضي على حساب نادي الاتحاد بثنائية مقابل هدف.

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