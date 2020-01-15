الجماهير تختار أقرب منافس لـ الهلال في البطولات

المواطن - محمد سمعه

تفاعلت الجماهير الرياضية مع وسم” أقرب منافس للهلال في البطولات” الذي أشعل موقع “تويتر” اليوم في المملكة.

وتحدثت بعض من جماهير أندية “النصر والاتحاد والأهلي” عن الأقرب بينهم لبطولات نادي الهلال، حيث قال الاتحاديون: إن فريقهم أقرب خاصة من ناحية البطولات القارية، بينما قال النصراويون: إن النصر يملك 44 بطولة ويقترب من بطولات الهلال التي تخطت الـ50 لقبًا.

وقال الأهلاويون: إن الأهلي ينافس بقوة للاقتراب من عدد بطولات الهلال.

وحقق نادي الهلال 59 بطولة، كانت آخرها بطولة دوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا الياباني في نوفمبر الماضي.

أما نادي النصر فنجح في الوصول إلى بطولته رقم 44، وذلك بعد التتويج بلقب كأس السوبر السعودي في الرابع من يناير الجاري على حساب نادي التعاون بركلات الجزاء الترجيحية.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وهو نفس رصيد النقاط لنادي النصر، لكن فريق الهلال في الصدارة بفارق الأهداف عن العالمي.

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