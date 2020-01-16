الجماهير تدعم هارون كمارا : ارفع رأسك أنت اتحادي

المواطن - مروة نبيل

دعمت الجماهير نجم العميد، هارون كمارا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعدما بدت عليه علامات التأثر الشديد أثناء استبداله خلال مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي بالأمس.

الاتحاد ضد أولمبيك آسفي

ولعب الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ولم يُقدم هارون كمارا المستوى المتوقع خلال مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي، ليخرج وهو ينظر إلى الأرض عند استبداله، ما دفع المدرب الهولندي هينك تين كات للذهاب إليه ورفع رأسه إلى الأعلى.

هارون كمارا

وتفاعلت الجماهبر عبر “تويتر”، مع لقطة هارون كمارا وتين كات، وأشادوا بتصرف المدرب الهولندي الذي حرص على أن يُغادر لاعبه الملعب وهو مرفوع الرأس، لدعمه معنويًا.

وقال الإعلامي الرياضي محمد البكيري عبر “تويتر”: “هارون كمارا لاعب رأس حربه. يبلغ من العمر فقط 20 سنة سأدعمه.. سأدعمه.. سأدعمه.. وسأقف معه إلى آخر فرصة أمل فيه”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “صبر البعض على المحترف التونسي عكايشي وكديش من المحليين وشبحوا لهم. وهو يضيع أهداف على بعد أشبار من المرمى.. ويستكثرون على شاب مثل هارون كمارا !!!؟”.

وكتب الصحافي الرياضي عبدالله سهل: “اصبروا عليه يا اتحاديين وادعموه سيحل مشاكل الهجوم مستقبلا”، وقال حساب “اتحادي صميم”: “لا تنحني ارفع رأسك فـ أنت اتحادي.. أثق فيه جداً شوية صبر فقط القادم أجمل بإذن الله عنده الكثير”.

وعلق شاكر السهلي: “هارون كمارا ارفع رأسك خلفك جمهور يقلب لك الدنيا ذهب”، وقال آخر: “راح ندعم كمارا لين النهاية يكفي انه لابس تيشيرت الاتحاد وصدقوني راح يبدع مع الوقت ولا تنسون بداية فهد المولد كيف والان كيف صار فهدنا لامع في النادي والمنتخب”.

وتابع محمد الغانم: “هارون كمارا اللاعب عمره ٢٠ صفقته أزعجت نادي العاصمة الكبير فمن المؤكد بيعطون آراء سلبيه عنه مع ذلك يحتاج صبر ليتطور ويقدم ما لديه ارفع رأسك انت اتحادي”.

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