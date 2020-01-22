الجماهير تُحدد رأيها حول انضمام 3 لاعبين للأخضر الأولمبي

المواطن - محمد سمعه

حددت الجماهير السعودية رأيها حول انضمام 3 من عناصر المنتخب الأول إلى المنتخب الأولمبي الذي يُشارك في أولمبياد طوكيو 2020.

ومن خلال استفتاء أطلقه برنامج “الدوري مع وليد” قال 63.4% من الجماهير إنهم موافقون على انضمام 3 من عناصر المنتخب الأول للأخضر الأولمبي في طوكيو، بينما قال 26.6% إنهم غير موافقين على استدعاء الأخضر الأولمبي لأي لاعب من المنتخب الأول، بينما قال 10.1% إن الوقت لا يزال مبكرًا.

وردت الجماهير السعودية ردودًا مفاجئة، وذلك تعقيبًا على تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه أمس الأربعاء على منتخب أوزبكستان في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وطالبت فئات عريضة من الجماهير، المدرب سعد الشهري بعدم ضم أي لاعب هلالي فوق الـ23 عامًا لتشكيلة المنتخب السعودي الأولمبي، قائلين بأن عدم تواجد عناصر هلالية ساهم في عبور الأخضر إلى الأولمبياد.

وتنص القوانين على أنه يُسمح للمنتخب الأولمبي المتأهل للأولمبياد اختيار 3 لاعبين فوق سن الـ23 عامًا للمشاركة مع المنتخب في المحفل الدولي.

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