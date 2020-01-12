الجماهير تُزين ملعب الجوهرة

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة السوبر الإسباني بجدة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة “إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”.

ولعب ريال مدريد ضد أتلتيكو في نهائي السوبر الإسباني بجدة على ملعب الجوهرة المشعة، وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للاعب المرينغي بنتيجة 4/ 1.

وتُعتبر هذه المرة هي الـ11 التي يتوج فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني، ليحصد النسخة الأولى من البطولة بشكلها الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في التاريخ.

وتجاوز عدد الحضور الجماهيري في نهائي السوبر الإسباني على ملعب الجوهرة المشعة حاجز الـ59 ألف مشجع، وحرصوا على تشجيع اللاعبين وتحفيزهم طوال أحداث اللقاء، واحتفلوا مع نجوم ريال مدريد بالتتويج.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا ومقطع فيديو للحضور الجماهيري المميز في ملعب الجوهرة المشعة، وأشادت بتفاعلهم وتشجعيهم المميز.

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