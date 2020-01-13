الجماهير تُطالب هيئة الرياضة بتنظيم هذه البطولات

المواطن - محمد سمعه

كشف العديد من الجماهير الرياضية عبر موقع ” تويتر” عن البطولات التي تحلم بتنظيم الهيئة العامة للرياضة لها خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح المبهر في تنظيم بطولتي السوبر الإسباني والسوبر الإيطالي.

وطالبت الجماهير، الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالتخطيط مستقبلًا من أجل تنظيم بطولات” كأس العالم، كأس العالم للأندية، نهائي دوري أبطال أوروبا، كأس الدرع الخيرية الإنجليزية”.

كما طالبت جماهير أخرى، هيئة الرياضة بتنظيم بطولة ودية تتنافس فيها الأندية السعودية مع أندية أوروبية مثل إقامة كأس التحدي السعودي الإسباني، أو إقامة مسابقة بها أربع أندية عالمية من مختلف القارات مع اختيار أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي لتمثيل المملكة فيها.

يذكر أن ريال مدريد كان تُوج بلقب كأس السوبر الإسباني، وذلك على حساب نادي أتلتيكو مدريد بركلات الجزاء الترجيحية، خاصة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي وقت سابق، أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالحضور الجماهيري في بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة.

وقال رئيس هيئة الرياضة لـ”القناة الرياضية السعودية”: “شاهدنا مباراة كبيرة شاهدنا بطولة تقريبًا على أكبر مستوى من 4 فرق من أكبر فرق أوروبا”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “شكر خاص للجماهير الحاضرة التي أسعدتنا بتشجيعها ومؤازرتها ونقلت الصورة الحقيقية للرياضة السعودية، ونعدهم بمزيد من الفعاليات التي تليق بسمعة المملكة وطموحها”.

وأضاف: “الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على دعمهما للقطاع الرياضي وسعيهما لتطويره بشكل عام ساهم في استضافتنا لهذه الفعاليات الكبرى.. نحظى بدعم كبير وإن شاء الله نكون قدمنا شيئًا يوازي هذا الدعم”.

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