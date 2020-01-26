الجماهير للاعبي المنتخب السعودي : ما قصرتوا

المواطن - مروة نبيل

نال أداء المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في بطولة كأس آسيا 2020 إشادة كبيرة من الجماهير، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ولعب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم ضد نظيره الكوري الجنوبي في نهائي كأس آسيا 2020، وقدم أداء مميزًا، إلا أنه خسر بهدف دون رد في الأشواط الإضافية، ليفشل في التتويج باللقب، ولكنه ضمن المشاركة في أولمبياد طوكيو.

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا:

وتألق الأخضر الأولمبي في منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، ونجح في تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، قبل أن يطيح بالبلد المضيف تايلاند ليتأهل إلى نصف النهائي.

وتمكن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا من الفوز على أوزبكستان في نصف نهائي كأس آسيا بهدف دون رد، قبل أن يُلاقي كوريا الجنوبية في المباراة النهائية، ولكنه لم ينجح في تحقيق الفوز.

إشادة جماهيرية:

وكتب مقدم البرامج عبدالعزيز العبدان: “منتخب عظيم ومستقبل كبير للكرة السعودية.. مبروك التأهل للأولمبياد، ، وهارد لك خسارة نهائي آسيا، شكرًا للمدرب الكبير سعد الشهري، والوعد أولمبياد طوكيو”.

وقال فواز الشلوي: “ما قصرتوا يا أبطال لن نقول لكم هارد لك بل مبروك على كل شيء.. تأهل إلى الاولمبياد بعد غياب 24 عامًا وهو (الأهم).. لا دعم ولا اهتمام فرحتونا بمشاركة أولمبية تسجل في صفحات التاريخ”.

وتابع تغريدته بشأن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا قائلًا: “شكرًا سعد الشهري شكرًا نجوم المنتخب ارفعوا روسكم عاليًا لا زال للمجد بقية بطوكيو”.

كما نشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على “تويتر”، صورًا للاعبي الأخضر، وعلق قائلًا: “ما قصرتوا.. القادم أجمل في أولمبياد طوكيو إن شاء الله”.

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