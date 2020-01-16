الجونة ضد الزمالك .. تألق أبو جبل يُهدد عواد

المواطن - محمد سمعه

قدم الحارس محمد أبو جبل حارس نادي الزمالك المصري، أداءً مميزًا خلال مباراة الجونة ضد الزمالك التي أُقيمت أمس الأربعاء بين الفريقين بالجولة الثالثة عشرة والمؤجلة بين الفريقين ببطولة الدوري المصري موسم 2019-2020.

وأصبح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يعتمد على الحارس أبو جبل في المباريات بالفترة الأخيرة بعد تراجع مستوى الحارس محمد عواد، كما أن تألق أبو جبل في لقاء الجونة ضد الزمالك يهدد عواد بالابتعاد عن التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض لفترة طويلة.

جدير بالذكر أن فوز الأبيض في لقاء الجونة ضد الزمالك يُعد الثالث على التوالي لنادي الزمالك في بطولة الدوري بجانب أنه الفوز السابع للفريق الأبيض في البطولة بشكل عام.

وأصبح رصيد الفريق الأبيض بعد الفوز في مباراة الجونة ضد الزمالك، 24 نقطة في المركز الثالث بفارق تسع نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الأول.

وكانت مباراة الجونة ضد الزمالك أُقيمت على ملعب نادي الجونة في مدينة البحر الأحمر المصرية.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الجونة ضد الزمالك بضغط هجومي من قبل الفريق الأبيض، حيث تمكن اللاعب محمود عبدالرازق “شيكابالا” من إحراز الهدف الأول للفريق الأبيض بعد مراوغة جيدة منه لدفاعات الجونة في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة الجونة ضد الزمالك، نجح المغربي محمد أوناجم في إحراز الهدف الثاني للفريق الأبيض بالدقيقة الخامسة والخمسين بعد تصويبة مخادعة لحارس الجونة.

وسيواجه، الزمالك بعد نهاية مباراة الجونة ضد الزمالك، فريق المصري بالجولة الرابعة عشرة والمؤجلة بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز حيث تُقام المباراة يوم الاثنين المقبل على ملعب نادي حرس الحدود بمدينة الإسكندرية.

وأثناء إقامة مباراة الجونة ضد الزمالك، فاز النادي الأهلي على نادي طنطا بخماسية دون رد أمس في الدوري.

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