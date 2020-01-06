الجيش الأمريكي يُبلغ العراق باتخاذ إجراءات للخروج من البلاد

المواطن - متابعة

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الجيش الأمريكي أبلغ العراق باتخاذ إجراءات للخروج من البلاد.

ووافق البرلمان العراقي، يوم أمس الأحد، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق، ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وبحسب القرار، الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابي؛ بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

وينص القرار على أنه يجب العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وقرارات البرلمان تختلف عن القوانين؛ إذ إنها غير ملزمة للحكومة، لكن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي دعا في وقت سابق إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق.

وقال عبدالمهدي في كلمة أمام مجلس النواب العراقي: “رغم الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا، لكنه يبقى الأفضل للعراق مبدئيًّا وعمليًّا”، مشيرًا إلى أن “العراق كان بلا قوات أجنبية بين 2011 و2014 ولم تتضرر العلاقات مع أمريكا”.

وهاجم رئيس الوزراء العراقي، الولايات المتحدة في كلمة له خلال جلسة طارئة للبرلمان العراقي، تمت الدعوة إليها بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

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