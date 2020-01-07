الجيش الليبي: الخطر بعيد عن الهلال النفطي

المواطن - متابعة

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أمس الثلاثاء، أن الجيش قام بتأمين الهلال النفطي، مؤكدًا أن الخطر بعيد عن المنطقة.

وأضاف المسماري، في مقابلة مع “الحدث”، أن الجيش الليبي يحاول تثبيت مواقعه داخل سرت بعد تحريرها، لافتًا إلى أن عملية سرت كانت خاطفة نتيجة الخطة التي هدفت لتجنب القتال داخل المدينة.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي أنه لا نية للتوجه إلى مصراتة في الوقت الحالي.

وكان الجيش الليبي، أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن قواته تقدمت إلى ما بعد مدينة سرت للسيطرة على مواقع جديدة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على فيسبوك، أن الوحدات العسكرية تتقدم إلى ما بعد مدينة سرت وتبسط سيطرتها على مواقع جديدة غرب المدينة.

إلى ذلك، أفادت مصادر أن الجيش شن 4 غارات جوية على منطقتي الوشكة وأبو قرين غرب سرت.

من جهته، أعلن رئيس أركان القوات البحرية الليبية، فرج المهدوي، بدء تقدم قوات الجيش الليبي نحو مدينة مصراتة التي تسيطر عليها أقوى الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق وأكثرها عددًا، وذلك بعد سيطرته، أمس الاثنين، بالكامل على مدينة سرت الإستراتيجية.

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