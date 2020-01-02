الجيش الليبي يتقدم جنوب طرابلس ويقصف مواقع الوفاق

المواطن - متابعة

أحرز الجيش الوطني الليبي، تقدمًا ملحوظًا، مساء أمس الأربعاء، باتجاه منطقة أبو سليم جنوب طرابلس.

وقصفت طائرات سلاح الجو الليبي، مواقع تابعة لحكومة الوفاق بطريق المطار جنوب طرابلس.

جاء ذلك بعد أن نقلت مصادر ميدانية تجدد الاشتباكات بالخط 8 وجزيرة الأرصاد بمشروع الهضبة جنوب طرابلس في ليبيا.

يذكر أن الجيش كان أعلن الأسبوع الماضي سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الإستراتيجي في العاصمة.

وأكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي، أن قوات الجيش تقترب من قلب العاصمة طرابلس، ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلومترات.

وفي وقت سابق، قال مسؤول عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي: إن ‏الميليشيات المسلحة التي تقاتل ضمن قوات حكومة الوفاق، أصبحت تتخذ من الأحياء السكنية والمدنية مواقع عسكرية لها؛ تجنبًا للاستهداف من طرف الجيش الليبي.

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