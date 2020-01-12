الجيش الليبي يسقط طائرة تركية جنوب طرابلس

المواطن - متابعة

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق جنوب طرابلس بالرغم من الإعلان عن سريان الهدنة بين الجانبين.

وأوضح الجيش الليبي أن المسيرة التركية كانت تطلق قذائف جنوب طرابلس رغم الهدنة.

وأعلن الجانبان هدنة ابتداء من الساعة 00:01 من صباح اليوم فيما أشار متحدث الجيش الليبي في وقت سابق إلى أن الرد سيكون قاسيًا إذا تم اختراق الهدنة.

يذكر أن منصات الدفاع الجوي بالجيش الليبي، كانت قد تمكنت مساء الجمعة، من إسقاط طائرة تركية مسيرة بالعاصمة طرابلس.

وقالت مصادر عسكرية باللواء التاسع، إنه تم إسقاط الطائرة المسيرة إبان رصدها تحركات قوات الجيش في منطقة أبوسليم، وقبل أن تستهدف تمركزاتهم.

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