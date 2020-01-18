الجيش اليمني يطالب بالحذر بعد الهجوم الإرهابي الحوثي

المواطن - متابعة

طالبت قيادة الجيش اليمني بأخذ أقصى درجات الحذر، وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته الميليشيات الحوثية على مسجدا في معسكر للجيش في مأرب.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية على أبناء الشعب اليمني ضرورة الالتفاف حول الشرعية والجيش.

وأعلنت شعبة الإعلام العسكري في وزارة الدفاع اليمنية أن الهجوم الذي شنته الميليشيات الحوثية على مسجد في معسكر الاستقبال، الواقع في منطقة المَيل شمالَ غربِ مدينة “مأرب ، أسفر عنه وفاة 60 جنديا من الحماية الرئاسية.

وأضافت أن الجيش أسقط مسيره فوق الهجوم في المدينة بينما انفجرت الثانية.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن هذا الهجوم لن يزيدهم إلا ثباتا وإصرارا، في المعركة المفتوحة التي يخوضوها مع الميليشيات المدعومة من إيران.

يذكر أن مصادر عسكرية وطبية كشفت أن الميليشيات الحوثية شنت هجوما مزدوجا بالصواريخ الباليستية والمسيرات على معسكر الإستقبال، واستهدفوا مسجدا داخل المعسكر أثناء تأدية الجنود للصلاة.

ويتزامن هذا القصف مع استمرار الهجوم الذي بدأه الجيش الوطني المدعوم من التحالف العربي، على مواقع الميليشيات في جبهة نهم شمال شرق صنعاء.

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