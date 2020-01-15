الحريري: أرفض أن أتولى رئاسة حكومة لتغطية أعمال مرفوضة

المواطن - متابعة

رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري أن يكون على رأس حكومة لتغطية أعمال مرفوضة.

كما ندد رئيس حكومة تصريف الأعمال بهجوم شارع الحمرا في بيروت.

وشهد شارع الحمرا في بيروت ليل الثلاثاء، أعمال شغب، حيث عمد المحتجون إلى تحطيم وحرق واجهات عدد من المصارف، في أعنف تحرك سجلته الحركة الاحتجاجية التي انطلقت بلبنان في 17 أكتوبر.

ووفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية، فقد بدأت مواجهات بين عدد من المحتجين وقوى الأمن الداخلي أمام مصرف لبنان المركزي عند مدخل “شارع الحمرا”، تطورت إلى أعمال شغب وعمليات كر وفر استمرت ساعات.

من جهتها، دعت قوى الأمن، المتظاهرين السلميين إلى الابتعاد عن شارع الحمرا، حفاظا على سلامتهم، وإلا سيعتبرون من المشاغبين وستتم ملاحقتهم.

ويوم أمس، أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، أنه يتولى تصريف الأعمال بالشكل الكامل الذي ينص عليه الدستور، وذلك ردًا على من يتهمونه بالتقصير في أداء مهامه.

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