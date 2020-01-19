الحريري: كفوا عن الكلام وشكلوا الحكومة قبل خراب بيروت

المواطن - متابعة

طالب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري الفرقاء السياسيين بالتوقف عن الكلام والصراعات السياسية والتوافق على حكومة وحدة وطنية تخرج بالبلاد من المأزق الحالي بدلًا من الاكتفاء بمشاهدة المواجهة بين المتظاهرين وقوى الأمن اللبناني.

وقال الحريري: خفنا على بيروت البارحة لكنها لملمت كعادتها جراح أبنائها من قوى الأمن والمتظاهرين ومسحت عن وجهها آثار الغضب والشغب ودخان الحرائق، نسأل الله أن يمن على كل المصابين بالشفاء والسلامة وأن يجنب بلدنا خطر الوقوع في الفتن.

وتابع الحريري : هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية، توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حالة مواجهة… دوران في المشكلة وليس حلًا.

وختم الحريري قائلًا : أخيرًا كلمة إلى أهلي في طرابلس والشمال، يعز عليّ أن يقال أنه تم استقدام شبان باسمكم لأعمال العنف أمس، لكنني أعلم أن كرامة بيروت أمانة رفيق الحريري عندكم وأنتم خط الدفاع عن سلامتها وضمير التحركات الشعبية ووجهها الطيب، احذروا رفاق السوء وراقبوا ما يقوله الشامتون بتخريب العاصمة.

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