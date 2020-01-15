الحريري يرد على اتهامه بالتقصير: لا داعي للف والدوران
أكد أنه يتولى تصريف الأعمال بما ينص عليه الدستور

الحريري يرد على اتهامه بالتقصير: لا داعي للف والدوران

2020/01/15
الساعة 9:16 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، أمس الثلاثاء، أنه يتولى تصريف الأعمال بالشكل الكامل الذي ينص عليه الدستور، وذلك ردًا على من يتهمونه بالتقصير في أداء مهامه.

وأضاف الحريري الذي قدم استقالته في أكتوبر الماضي، إثر احتجاجات شعبية عارمة ضد الفساد وتردي الوضع الاقتصادي، أنه في حال كان المطلوب هو القيام بما هو أكثر “فلا مشكلة” بالنسبة إليه.

وشدد في حديث إلى الصحفيين على أنه يقوم بالعمل المطلوب منذ تقديم الاستقالة، ولذلك فهو يستغرب الحديث عن التقصير في المهام، كما أكد أن المطلوب في الوقت الحالي هو تشكيل الحكومة “وبالتالي، لا داعي إلى اللف والدوران حول أساس الحل، لأن الحل هو تشكيل حكومة جديدة بعيدًا عن التصاريح الفارغة”.

وأشار إلى أن الدستور اللبناني واضح بما يكفي، لأنه بعد استقالة رئيس الحكومة، يجب أن تحصل استشارات ملزمة لأجل تسمية رئيس حكومة مكلف يتولى تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية.

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