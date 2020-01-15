الحريري يرد على اتهامه بالتقصير: لا داعي للف والدوران

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أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، أمس الثلاثاء، أنه يتولى تصريف الأعمال بالشكل الكامل الذي ينص عليه الدستور، وذلك ردًا على من يتهمونه بالتقصير في أداء مهامه.

فيديو | سعد الحريري: أتولى تصريف الأعمال بما ينص عليه الدستور ومستعد لتقديم المزيد لـ #لبنان#الإخبارية pic.twitter.com/XgE63zv68l — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 15, 2020

وأضاف الحريري الذي قدم استقالته في أكتوبر الماضي، إثر احتجاجات شعبية عارمة ضد الفساد وتردي الوضع الاقتصادي، أنه في حال كان المطلوب هو القيام بما هو أكثر “فلا مشكلة” بالنسبة إليه.

وشدد في حديث إلى الصحفيين على أنه يقوم بالعمل المطلوب منذ تقديم الاستقالة، ولذلك فهو يستغرب الحديث عن التقصير في المهام، كما أكد أن المطلوب في الوقت الحالي هو تشكيل الحكومة “وبالتالي، لا داعي إلى اللف والدوران حول أساس الحل، لأن الحل هو تشكيل حكومة جديدة بعيدًا عن التصاريح الفارغة”.

وأشار إلى أن الدستور اللبناني واضح بما يكفي، لأنه بعد استقالة رئيس الحكومة، يجب أن تحصل استشارات ملزمة لأجل تسمية رئيس حكومة مكلف يتولى تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية.

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