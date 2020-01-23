الحزم يدعم صفوفه بالفرنسي كريم يودا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الحزم عن تعاقده مع الفرنسي كريم يودا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح نادي الحزم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن كريم يودا سينضم إلى الفريق الأول بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف، على أن يتم توقيع العقود النهائية بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

ويُجيد الفرنسي كريم يودا صاحب الـ31 عامًا اللعب في مركز الجناح، وكان يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي راسينج سانتاندير الإسباني قبل الانضمام إلى نادي الحزم.

وتسعى إدارة نادي الحزم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال الميركاتو الشتوي، للظهور بشكل مميز وتحسين النتائج.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.

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