الحصيني لـ أهل البر والمكاشيت: احذروا التقلبات الجوية

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، مساء أمس الخميس، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، مع حبات برد على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم الجمعة، فيما حذر الحصيني، أهل البر و”المكاشيت”، من تلك التقلبات الجوية.

وقال الحصيني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: الأمطار المتوقعة الجمعة، متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، واحتمال حبات برد مع رياح نشطة.

ونصح الحصيني، أهل البر والمكاشيت، من التغيرات الجوية الباردة والمطيرة، قائلًا: يوم الجمعة غير مناسب لـ”الكشتة” على عموم مناطق (تبوك، المدينة، حائل، الجوف، الشمالية، القصيم)، وشمال وغرب العاصمة الرياض وشمال الشرقية وجدة والكويت.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، هطول أمطار رعدية على بعض المناطق، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار اليوم الجمعة.

تابعنا على تواصل معنا على