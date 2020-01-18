الحصيني: يُتوقع أمطار وبرد خلال 24 ساعة.. البسوا ولبسوا عيالكم

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على مناطق المملكة وبرودة في الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة .

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “خلال الـ ٢٤ ساعة القادمة من مساء اليوم السبت حتى يوم الأحد، ومتوقع هول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والقصيم والشمالية والباحة وشمال الرياض والشرقية وجنوب المدينة وغرب الجوف مع رياح .

وأضاف الحصيني “لمصلحتكم البسوا ولبسوا عيالكم ”باكر مدرسة”، والمتوقع أجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً غداً الأحد على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، الرياض ،مكة المكرمة).

فيما يستمر نشاط الرياح السطحية على وسط وشرق المملكة مع انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة.

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