الحكم يحرم غريب من أجمل أهداف آسيا

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الأخضر الأولمبي، عبدالرحمن غريب في تسجيل هدف رائع في الوقت بدل الضائع من مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم، إلا أن الحكم ألغاه.

عبدالرحمن غريب

وانطلق عبدالرحمن غريب واستغل تقدم حارس المرمى الأوزبكي، ليطلق تسديدة من بعيد وتهز الشباك في اللحظات الأخيرة، ولكن حكم مباراة السعودية وأوزبكستان قام بإلغائه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو VAR بداعي التسلل.

وكان من المتوقع أن يُنافس هدف عبدالرحمن غريب في مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم على لقب الأجمل في المرحلة الحالية، إلا أن الحكم حرمه ذلك.

السعودية وأوزبكستان

وانتهت مباراة السعودية وأوزبكستان التي أُقيمت على ملعب راجامانغالا في بانكوك ضمن منافسات نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند بفوز الأخضر بهدف دون رد ليضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وينتظر الأخضر الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية، التي ستُقام في وقت لاحق اليوم، ليواجهه في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، مساء يوم الأحد المقبل.

وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب السعودي إلى دورة الألعاب الأولمبية منذ 24 عامًا، حيث تعود آخر مشاركاته إلى أولمبياد أتلانتا 1996.

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