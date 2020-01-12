الحمدان يقود تشكيلة المنتخب السعودي لمواجهة قطر

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي عن تشكيلة الأخضر استعدادًا لمواجهة المنتخب القطري اليوم الأحد بالجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

وجاءت تشكيلة الأخضر مكونة من:

في حراسة المرمى: محمد اليامي.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي.

في خط الوسط: عبدالباسط هندي، خالد الدبيش، علي الحسن، مختار علي.

في خط الهجوم: أيمن الخليف، عبدالرحمن غريب، عبدالله الحمدان.

وستنطلق مباراة المنتخب السعودي ضد قطر في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب تاماسات في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وانتهت الخميس الماضي مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان التي أُقيمت على ملعب تاماسات في بانكوك، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بفوز الأخضر الأولمبي بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة السعودية ضد اليابان بشكل سريع من المنتخبين، وحاول كل منهما هز الشباك مبكرًا، إلا أن محاولاتهما لم تنجح، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المواجهة الآسيوية.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان اليوم، تمكن نجم الأخضر، أيمن الخليف من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 48، قبل أن ينجح الساموراي في تسجيل التعادل عند الدقيقة 56.

ونجح عبدالرحمن غريب في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 88، لتنتهي مباراة السعودية ضد اليابان بفوز الأخضر في بداية مشواره بـ بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وحصده لثلاث نقاط هامة.

ويحتل المنتخب السعودي حاليًا المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بينما يتواجد منتخب قطر بالمركز الثاني برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل ضد المنتخب السوري بالجولة الأولى.

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