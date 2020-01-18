الحمدان يهز شباك تايلاند بالهدف الأول للأخضر
في كأس آسيا

الحمدان يهز شباك تايلاند بالهدف الأول للأخضر

2020/01/18
الساعة 2:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب عبدالله الحمدان في إحراز الهدف الأول للمنتخب السعودي في شباك تايلاند عند حلول الدقيقة الـ78 من لقاء ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة السعودية وتايلاند بالتعادل السلبي بين الفريقين في ربع نهائي كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عامًا.

وجاءت تشكيلة الأخضر لمباراة تايلاند مكونة من:

في حراسة المرمى: محمد اليامي.

في خط الدفاع: عبدالباسط هندي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد.

في خط الوسط: خالد الغنام، سامي النجعي، علي الحسن، خالد الدبيش.

في خط الهجوم: أيمن الخليف، مختار علي، عبدالله الحمدان.

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