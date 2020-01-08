الحميدي يكرم المشاركين في افتتاح واجهة عسير البحرية

المواطن - فهد القحطاني - أبها

كرم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مساء أمس بالواجهة البحرية في الحريضة فرق العمل واللجان المشاركة في فعاليات افتتاح أضخم مشروع بحري شهدته المنطقة الأسبوع الماضي والذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وجاء التكريم بحضور رئيس الغرفة الصناعية التجارية بأبها حسن معجب الحويزي وعدد من وكلاء أمانة المنطقة ومدراء العموم ورؤساء البلديات.

وقدم الحميدي كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح حفل افتتاح واجهة عسير البحرية بالحريضة نظير جهودهم المتميزة التي تكللت بالنجاح مثمنًا دور اللجان المشاركة كافة وعلى رأسها التنفيذية والتنظيمية والإعلامية على ما قدموه من جهود ضخمة.

وأشار إلى أن واجهة عسير البحرية تعد أحد المشاريع الإستراتيجية والحيوية التي نجحت أمانة المنطقة في إنجازها بالشكل المطلوب بفضل توجيهات أمير عسير ومتابعة من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي اللذين كانا حريصين على إنجاز هذا المشروع الضخم بالشكل الذي نراه اليوم، والذي تم بناؤه على أحدث التصاميم السياحية والمعمارية الحديثة لتواكب رؤية المملكة 2030 وتكون وجهة سياحية مميزة تتيح لسكان وزوار المنطقة موقعًا راقيًا للاستجمام والترفيه.

وفي ذات الصدد كرم الدكتور وليد الحميدي كافة اللجان المشاركة والمؤسسات الإعلامية والجهات التنفيذية والتنظيمية وعددًا من رؤساء البلديات نظير جهودهم التي بذلوها لإنجاح افتتاح واجهة عسير البحرية.