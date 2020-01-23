الحنفوش يُدير مباراة الرائد ضد الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكم مباراة الرائد ضد الأهلي المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.

الرائد ضد الأهلي

ويُدير مباراة الرائد ضد الأهلي اليوم طاقم تحكيم سعودي مكون من؛ شكري الحنفوش حكم ساحة، ويُساعده عبدالرحيم الشمري وخلف زيد، والحكم الرابع خالد الجهني، حكم الفيديو النيوزيلندي ماتيو كونجر، ويُساعده سعد السبيعي.

ويلعب الرائد ضد الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، عند الساعة 8:10 مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفريقان مباراة الرائد ضد الأهلي اليوم بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة مسيرتهما المميزة خلال المباريات الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة بالتساوي مع الرائد صاحب المركز الرابع.

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