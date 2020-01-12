الحياة دائمًا تجد طريقها.. زهر ينبت من الشجر المحترق

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تُظهر صور تبعث على الأمل والتفاؤل، زهورًا تنبت من جذوع الشجر المحترق في أستراليا، بعد أن قضت النار على مساحة 20 مليون فدان.

وفي حين تذخر الأخبار بصور مروعة للدمار الناجم الذي أحدثته حرائق الغابات، والمناطق والحيوانات المتأثرة، يشارك مجموعة من الأستراليين صورًا مشجعة للتجديد الذي يحدث بالفعل بين الأشجار المحترقة.

شارك الصور أكثر من 50 ألف شخص، يرونها رسالة للجميع بأن الحياة تجد دائمًا طريقها، فهذه النباتات وجدت لها فرصة للنجاة من أضيق الفرص، ونبتت دون مطر، ولكنها تغذت من اللحاء في قلب الأشجار المحترقة لتبدأ دورة الحياة مرة أخرى.

وقال أحد المعلقين: من المشجع أن نرى الأدغال تعود إلى الحياة مرة أخرى، وقالت سيدة: هذا مبعث على الأمل، الأرض كأنها تولد من جديد، وهذا له وقع رائع على الروح.

في نيو ساوث ويلز تم حرق ما يقرب من خمسة ملايين هكتار، وفي فيكتوريا أحرق أكثر من 1.2 مليون هكتار، في جنوب أستراليا 274 ألف هكتار، في كوينزلاند 2.5 مليون هكتار، وفي غرب أستراليا 1.7 مليون هكتار وفي تسمانيا أكثر من 32 ألف هكتار، ولا زال بعض السكان بلا كهرباء أو أي نوع من الطاقة، مع خوف السلطات من المزيد من حرائق الغابات المدمرة.

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