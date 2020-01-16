الخارجية المصرية تستدعي دبلوماسيًا تركيًا بعد كشف خلية إلكترونية

المواطن - متابعة

استدعت وزارة الخارجية المصرية اليوم، القائم بالأعمال التركي في القاهرة على خلفية ضبط خلية إلكترونية تركية.

وبحسب مصادر إعلامية مصرية قامت الخارجية المصرية اليوم باستدعاء القائم بالأعمال التركي، للإعراب عن الاستهجان الشديد للبيان الصادر مؤخرًا عن الخارجية التركية، حول التدابير القانونية التي اتخذتها مصر بحق الخلية الإلكترونية التركية غير الشرعية في مصر، مع التأكيد على أن هذا البيان يتجاهل حقيقة الأمور تمامًا وصواب الإجراءات التي اتبعتها السلطات المصرية وفقًا للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامي.

وأضافت المصادر أنه خلال جلسة الاستدعاء تم التشديد للقائم بالأعمال التركي على الرفض المصري لحملة البيانات والتصريحات العدوانية التركية، مع إعادة التأكيد على ضرورة احترام القوانين المصرية وعدم الالتفاف عليها أو خرقها.

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