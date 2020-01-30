الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

المواطن - واس

فرضت الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ب‍إيران برايان هوك في تصريحات صحفية من واشنطن : إن الوكالة الذرية الإيرانية لعبت دوراً في انتهاك التعهدات النووية، مطالباً بضرورة مواجهة التهديد الإيراني للنظام العالمي، مشددًا على أهمية منع إيران من تحويل الوقود النووي إلى بلوتونيوم.

وقرار فرض العقوبات من شأنه أن يؤثر سلباً على برنامج إيران النووي المدني، لأن المنظمة لها السيطرة العملية على البرنامج بما يشمل شراء مستلزمات ومعدات المنشآت النووية.

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