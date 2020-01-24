الخصائص الرئيسية لسفن الاعتراض الفرنسية السريعة HSI32

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

في إطار سعي المملكة لتطوير القدرات القتالية، وحماية المصالح في المياه المحلية والإقليمية، تم استلام أول دفعة من سفن الاعتراض الفرنسية السريعة HSI32 في المنطقة الشرقية يوم الخميس، فما هي إمكانياتها وخصائصها الرئيسية؟

أولًا: ما هي سفن الاعتراض الفرنسية السريعة HSI32؟

1- واحدة من أسرع السفن الاعتراضية البحرية في العالم.

2- وفقًا لـ CMN، فإن HSI32 عبارة عن جهاز اعتراض سريع يجمع بين قدرات الاستخبارات والمراقبة ذات السرعة العالية (45 عقدة).

3- تم تسليم سفن الاعتراض الفرنسية السريعة HSI32 بالفعل من قِبل CMN إلى البحرية الموزمبيقية في 2013، لكن السفن السعودية تختلف اختلافًا طفيفًا عنها في التصميم؛ لأنها تتميز بمكان مميز للربان.

4- مدعومة بـ ثلاث مضخات للمياه.

5- السفينة لديها مجموعة من 800 ميل بحري وتستوعب طاقمًا من 12 بحارًا.

6- تظهر صور السفن أنها مجهزة لتتضمن سلاح Nexter Narwhal.

ثانيًا: المهام الرئيسية لـ سفن الاعتراض الفرنسية السريعة HSI32:

1- دعم الشرطة البحرية والأمن البحري.

2- مكافحة القرصنة والاتجار والتهريب والهجرة غير الشرعية.

3- حماية السفن المعرضة للخطر والمنشآت البحرية ومرافقة القوافل.

4- الجمع بين العمليات مع الطائرات وأنظمة المراقبة الساحلية.

5- البحث والإنقاذ.

يُذكر أن المملكة وقعت اتفاقية مع شركة CMN الفرنسية لتصنيع وتوريد عدد من سفن HSI32، وسيتم تصنيع بعض السفن في فرنسا والباقي في المملكة، كجزء من برنامج نقل التكنولوجيا.

وقال قائد القوات البحرية الملكية، اللواء فهد بن عبد الله الغفيلي: إننا نشهد الآن العلامات الأولى لمشاريع بحرية كبيرة وسفن الاعتراض كانت أولى هذه المبادرات.

وأكد الغفيلي أيضًا أن المملكة ستتلقى عددًا من الطائرات المروحية العسكرية في الأشهر المقبلة التي ستدعم القوات البحرية.

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