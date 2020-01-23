الخلافات الإدارية وانتفاضة الرائد يُقلقان الأهلي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الرائد ضد الأهلي التي ستُقام، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرائد ضد الأهلي

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بشكل مميز قبل مباراته ضد الأهلي اليوم، حيث حقق 4 انتصارات متتالية، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية قوية، في الوقت الذي يُعاني الراقي من تذبذب المستوى والخلافات الإدارية.

وقبل مباراة الرائد ضد الأهلي اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة بالتساوي مع الفريق الريداوي صاحب المركز الرابع.

انتفاضة الرائد

وعلق الإعلامي الرياضي خالد البدر على مباراة الرائد ضد الأهلي قائلًا: “الرائد مرشح للفوز اليوم إلا إذا استشعر لاعبي الأهلي قيمة المنافسة وقيمة الشعار”.

وتابع البدر خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “والخلاف الإداري لا زال قائم بالأهلي والأفضل ابتعاد الأمير منصور حتى نهاية الموسم”.

وقال الناقد الرياضي فيصل الشوشان: “الرائد هذا الموسم ظهر بشكل مختلف بعد مستويات متذبذبة في المواسم الأخيرة، والمراكز المتقدمة بالدوري الحراك فيها إيجابي”.

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