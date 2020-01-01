الخميس .. يوم حاسم في تاريخ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

من المقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي غدًا الخميس الجمعية العمومية غير العادية، وذلك لمناقشة أوضاع النادي مع أعضاء الجمعية العمومية.

ومن المنتظر خلال الجمعية العمومية، قيام مجلس إدارة الاتحاد بكشف آخر التطورات التي حدثت في النادي وفي الفريق الأول بآخر ستة أشهر.

100 مليون لرواتب اللاعبين

وكانت تقارير إخبارية قالت إن إدارة الاتحاد صرفت ما يقرب من 100 مليون ريال لتسليم اللاعبين مستحقاتهم المتأخرة مع تبقي مستحقات ثلاثة أشهر لم تُدفع بعد.

ويلعب الاتحاد والفتح اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخذل الاتحاد والفتح جماهيرهما هذا الموسم، ما يزيد من صعوبة مباراتهما اليوم، حيث يحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، ويقع النموذجي في المركز الـ14 بـ9 نقاط.

نتائج اجتماع الرياض

وكان الاجتماع الذي أُقيم لمجلس إدارة الاتحاد في الرياض، شهد تواجد نواف المقيرن رئيس النادي الأسبق وشخصيات اتحادية كبيرة استقرت على الإبقاء على إدارة الحائلي ودعم الفريق بالصفقات المهمة في يناير.

وأغضب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جماهيره هذا الموسم، حيث ودع بطولة دوري أبطال آسيا 2019 على يد الهلال، وتلقى هزائم متتالية في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيمنح فوز الاتحاد اليوم دفعة معنوية كبيرة للاعبين والجماهير، ما يُساعدهم على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة سواء للمنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أو تصحيح الأوضاع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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