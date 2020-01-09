الدبوس: الجميع فائز بالمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن - واس

عبر الكويتي عبدالله دبوس مبارك عبدالله الدبوس ابن المتوج في مسابقة فئة 100 بيرق المؤسس لون الصفر اليوم الخميس ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام في الصياهد، عن سعادته بالفوز الذي تحقق لهم.

وأوضح في تصريح بهذه المناسبة أن المشاركة في المهرجان ربح وخسارة، وأنه رغم خسارتهم العام الماضي إلا أنهم وعدوا جمهورهم ببذل المزيد في سبيل الفوز، مشيرًا إلى أنهم حقووا وعدهم وأسعدوا جمهورهم، مشيدًا بمجتمع الإبل والترابط الذي يجمع الملاك، موضحًا أن الجميع يتفهم أنه طالما هنالك فائز فهنالك خاسر.

وأضاف الدبوس أن الجميع فائز بالتواجد في هذا المحفل الكبير الذي يحمل اسمًا غاليًا على الجميع”، مثمنًا الجهود التي يبذلها نادي الإبل، مؤكدًا أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يتطور عامًا بعد عام.

من جهته أشاد الحاصل على المركز الثالث في بيرق المؤسس لون الصفر محمد عبدالله علي العامري بالتنظيم ووصفه بالأكثر من رائع، وكذلك عمل لجان التحكيم الدقيق.

وأبان أن الجميع أخذ حقه بسبب العدالة التي عملت بها لجان التحكيم في جميع دورات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، منوهًا بروح المنافسة بين مُلاك الإبل، معبرًا عن سعادته بالفوز بالمركز الثالث.

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