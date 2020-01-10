الدفاع نقطة ضعف الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الدفاعي بشكل كبير، خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي والحالي.

الاتحاد يُعاني دفاعيًا

وتلقى الاتحاد 26 هدفًا خلال آخر 15 مباراة خاضها في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بمعدل 1.7 هدف في اللقاء الواحد، ما يزيد معاناة العميد قبل مباراة النصر اليوم، في ظل امتلاك العالمي لخط هجوم مميز.

ويُعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح هو الوحيد الذي يخوض سلسلة حالية أطول من الاتحاد بين فرق هذا الموسم من حيث استقبال الأهداف خلال 15 جولة، وذلك وفقًا لحساب شبكة الإحصائيات الشهرة “أوبتا” الرسمي على “تويتر”.

النصر والاتحاد

ويلعب النصر والاتحاد اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح العميد لخطف الثلاث نقاط وتحسين موقعه.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يتصدر النصر الترتيب بـ29 نقطة.

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