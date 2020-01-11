الدوقة ميغان تبرم اتفاقًا مع شركة ديزني

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وافقت ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني مقابل تبرع الشركة لجمعية خيرية معنية بحماية الأفيال.

وكان قد فاجأ الزوجان العائلة المالكة، يوم الأربعاء، بإعلانهما التخلي عن مهامهما الملكية لقضاء المزيد من الوقت في أميركا الشمالية والعمل على أن يصبحا مستقلين ماديًا.

ولم تقدم صحيفة التايمز البريطانية، أي تفاصيل عن التعليق الصوتي الذي ستسجله ميغان، لكنها أوردت أنها ستقدم تبرعًا في المقابل لجمعية أفيال بلا حدود الخيرية، ولم تذكر الصحيفة مصدر المعلومة.

ولم يصدر تعقيب فوري عن متحدثة باسم ميغان التي تحمل رسميًا لقب دوقة ساسكس، وفق ما نقلت رويترز.

وقال خبراء الشؤون الملكية، إن الدوق والدوقة قد يتجهان إلى توسيع ثروتهما، حيث أن التنحي يتيح لهما الفرصة لتحقيق المزيد من خلال العديد من المشاريع، من خلال صفقات الكتب المربحة، والمشاركة في الحوارات، وفي حالة ميغان، عقد شراكات مع شركات الأزياء، وربما العودة للتمثيل.

ويقول الخبراء إن دوق ودوقة ساسكس لديهما القدرة على كسب عشرات الملايين من الدولارات سنويًا، خاصةً إذا اختاروا السير على خطى باراك وميشيل أوباما المربحة للغاية مع فرص التحدث أمام الجمهور والكتب والصفقات التلفزيونية.

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