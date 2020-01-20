الديوان العام للمحاسبة يطلق برامجه التدريبية للمرحلة الأولى

المواطن - واس

أطلق الديوان العام للمحاسبة برامجه التدريبية للعام (1441 / 1442هـ – 2020م) لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته في مرحلته الأولى، التي بدأت أمس وتستمر حتى 16/ 8 / 1441هـ ، وذلك بمقر الديوان في الرياض.

وتشمل هذه المرحلة خمس برامج تدريبية في الممارسة العملية للمراجعة الداخلية وأساسيات المحاسبة الحكومية، والإدارة المالية، والرقابة على الأداء، والتدقيق المبني على المخاطر.

وتستهدف هذه البرامج العاملين في إدارات المراجعة الداخلية والإدارات المالية في الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان.

وتسهم هذه البرامج في رفع كفاءة المتدربين وتحسين أدائهم، واطلاعهم على تجارب الديوان، تنفيذاً للأوامر السامية التي تؤكد على توفير مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيده.

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