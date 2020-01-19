الذايدي يتهم إدارة الهلال بالتقصير: ما يواجهه مثير للشك

المواطن - محمد سمعه

انتقد الإعلامي الرياضي محمد الذايدي صمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل على ما أسماه بالظلم الذي يتعرض له بطل آسيا من غرفة حكام الـVAR والإخراج التلفزيوني.

وقال الذايدي عبر حسابه في تويتر: ما يحدث للهلال من غرف الفار والإخراج التلفزيوني مثير للشك والريبة، جماهير الزعيم لا تفرح بالأهداف إلا بعد السنترة، وصمت إدارة الهلال على ما يتعرض له الفريق يُحسب عليها.

ما يحدث للهلال من غرف الفار والاخراج التلفزيوني مثير للشك والريبة…..!! جماهير الزعيم لا تفرح بالأهداف إلا بعد السنترة…! صمت إدارة الهلال على ما يتعرض له الفريق يحسب عليها ! pic.twitter.com/9SHO9RsrIT — محمد الذايدي (@malthaidy) January 19, 2020

وفي السياق ذاته، وجه صالح النعيمة، نجم نادي الهلال السابق، تحذيره إلى المسؤولين عن الإخراج التلفزيوني ونقل المباريات؛ وذلك بسبب عدم عرض مباريات الهلال بكل حيادية بجانب إخفاء بعض اللقطات وعدم عرضها بشكل كامل مما يُثير الجدل حول استفادة الهلال من التحكيم.

وقال النعيمة عبر حسابه في تويتر: إخواني المسؤولين تطلعات الجميع كبيرة لمشاهدة كرة قدم ترتقي لما تشهده أغلب الدوريات المحترفة سواء على مستوى روزنامة المسابقات أو على مستوى التحكم وتقنية الـVAR والإخراج التلفزيوني التي تضرر منها البعض.

وأضاف النعيمة: الهلال كان الأكثر تضررًا وصمت البعض لا يعني الرضا بقدر إعطائكم فرصة للتصحيح.

وفتحت جماهير نادي الهلال النار على غانم القحطاني مدير عام القنوات الرياضية السعودية؛ وذلك بسبب سوء الإخراج التلفزيوني والنقل التلفزيوني لمباريات الهلال بالأخص على حد قولهم، بجانب عدم كفاءة الإخراج التلفزيوني في نقل الحالات التحكيمية التي تخص الفريق الهلالي.

ودشن جمهور الهلال عبر تويتر وسم ”غانم يعبث بالهلال أبعدوه”؛ وذلك تعبيرًا منهم عن غضبهم الشديد؛ وذلك بسبب عدم وجود حيادية في الإخراج التلفزيوني بجانب عدم عرض الحالات التحكيمية التي يتعرض فيها الهلال للظلم التحكيمي.

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