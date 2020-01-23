الرائد الشباك المفضلة لـ عمر السومة

المواطن - مروة نبيل

يُقدم المهاجم السوري عمر السومة مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراة الرائد اليوم.

عمر السومة

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي يُقدمه عمر السومة مع النادي الأهلي وخاصة خلال مباريات الرائد ووصفته بـ”الجلاد”.

وأضافت “أوبتا”: “سجل عمر السومة 3 من أهداف الأهلي الأربعة الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لقد سجل أهدافًا أمام الرائد أكثر من التي سجلها أمام أي فريق آخر في البطولة برصيد 15 هدفًا”.

الرائد ضد الأهلي

ويلعب الرائد ضد الأهلي اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة بالتساوي مع الفريق الريداوي صاحب المركز الرابع، وذلك قبل مباراة الرائد ضد الأهلي اليوم.

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